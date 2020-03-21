رياضة | إصابة لاعب صيني في الدوري الإسباني بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب صيني في الدوري الإسباني بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد الصيني أعلن أن وو لي لاعب إسبانيول مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت عليه أعراض طفيفة

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وسبق أن أعلن نادي إسبانيول، وجود 6 إصابات في صفوفه، دون الكشف عن هوية المصابين.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم ظهور العديد من الشائعات حول هوية المصابين في إسبانيول، إلا أن النادي كان يرفض دائمًا الكشف عن المعلومات الطبية للاعبيه.