رياضة | أحمد الشناوي يكشف عن تفاصيل مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشناوي يكشف عن تفاصيل مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن أسباب رحيله عن الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي معه طوال السنوات الماضية.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "رحلت عن الأبيض بعد شعوري بأنني غير مرغوب في بقائي بعد إصابتي بالرباط الصليبي بجانب قيمة عقدي الكبير لأنني أدركت أن الزمالك لا يرغب في بقائي بعد استقدام عماد السيد".

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وأضاف الشناوي: "الأهلي فاوضني مرتين من قبل، الأولى أثناء تواجدي بنادي المصري البورسعيدي والأخرى وأنا في نادي الزمالك لكن خلال المرتين لم يتفاوض الأهلي معي شخصيًا، الحديث كان مع وكيل أعمالي".

وتابع: "سمعت بتوقيعي للنادي الأهلي خلال تلك الأيام، لكن أقسم بأن ذلك لم يحدث على الإطلاق".