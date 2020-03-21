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رياضة | رغم الحجر الصحي.. رونالدو يتلقى أخبار سارة

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تلقى البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، نبأ  سار خلال خضوعه لحجر صحي في مسقط رأسه ماديرا.

وذدرت صحيفة" لاجازيتا ديللو سبورت"، أن دولوريس أفيرو والدة رونالدو، غادرت المستشفى بعد فترة تعافي اقتربت من 3 أسابيع.

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وكان النجم البرتغالي قد سافر إلى مسقط رأسه في البرتغال، بعدما نقلت والدته على الفور إلى المستشفى مطلع هذا الشهر، بسبب إصابتها بجلطة دماغية.

ويقضى كريستيانو رونالدو، فترة الحجر الصحي في ماديرا، بسبب منعه من العودة إلى إيطاليا قبل انتهائها.

وتم  إيقاف منافسات وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو.

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