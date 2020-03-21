شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يحتفل بعيد الأم بنشر صورة من حفل زفافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ذكرياته مع والدته ووالده بمناسبة عيد الأم ، حيث نشر صورة من حفل زفافه تجمعه بالوالد والوالدة وعلق قائلا :"وحشتونى اوي ..كل سنة والأمهات بخير" .



أحمد شوبير

بعيدا عما سبق ، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي الذي انتهت علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي عقب إبلاغ إدارة الأهلي اللاعب بعدم التجديد له ، كان يشعر بالقلق منذ فترة وان إدارة الأهلي لن تقوم بتجديد تعاقدها معه.

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أضاف شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم سبورت علي قناة اون تايم سبورت : التقيت مع حسام عاشور منذ فترة في إحدي حفلات التكريم و أكد لي أنه يمتلك قدرة علي الاستمرار في الملاعب لمدة 3 مواسم مقبلة وأنه يشعر بالقلق من عدم التجديد وان هناك نية لعدم وجوده بسبب عدم مشاركته حتي في المباريات السهلة واخرها كان وقتها مباراة طنطا. فيما كشف احمد شوبير كواليس ملف عدم تجديد الأهلي لعقد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عقب اعلان الأهلي القرار النهائي رسميا اليوم ، وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه التقي مع شريف اكرامي في النادي الأهلي عقب قيام الأخير بكتابة تدوينات علي موقع التغريدات تويتر تفيد بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، وأكد شوبير أن اكرامي كان قراره واضحا بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بأن مسئولي الأهلي تأخروا في فتح المفاوضات للتجديد له فضلا عن وصول معلومات لاكرامي بوجود مفاوضات مع بعض الحراس للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

أضاف شوبير قائلا : شريف قالي يا كابتن كان المفروض الكلام يبقي بدري بس هم تأخروا اوي وانا علاقتي بفايلر علي المستوي الشخصي جيدة ولكن حاسس بأن مفيش رغبة في وجودي. يفعل شريف اكرامي حارس مرمي النادي الأهي توقيعه لبيراميدز 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد فشل جلسة تجديده مع لجنه التخطيط الحمراء.

وقع اكرامي لبيراميدز لمدة 3 سنوات في وقت سايق وهو الاتفاق الذي كان سيتم الغاؤه باتفاق الطرفيين حال توصل اكرامي لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن التجديد.