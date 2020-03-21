شكرا لقرائتكم الأهلي ينفى التفاوض مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر في النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

وشدد المصدر على أن الأهلي يُقدّر أحمد الشناوي وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد وافق أمس ، الجمعة، على رغبة شريف إكرامي حارس الفريق بالرحيل لأي نادً أخر خلال الموسم المقبل بعدما وجد شريف إكرامي أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه لا يعتمد عليه وهو الطلب الذى رحّب به مسئولو الأهلي خلال التفاوض مع الحارس الدولي أمس.

Advertisements

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوي ليس هدفاً للأهلي خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامي وأمكانية التعاقد مع أحمد الشناوي.

كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قد عقدت اجتماعًا أمس ، الجمعة، مع شريف إكرامي وبحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع. وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.