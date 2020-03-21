شكرا لقرائتكم المسابقات تشترط "جرس" للحكام للتنبيه بإنطلاق المباراة بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في واقعة طريفة بلائحة مسابقات دوري القسم الثاني للموسم الجاري 2019 – 2020 ، تم وضع بند من قبل اللجنة التي يترأسها حسام الزناتي تنص على ضرورة تركيب كل نادي لـ " جرس " بغرفة الحكام متصلا بغرفتي خلع ملابس الفريقين طرفي المباراة من أجل إخطارهما بالنزول لأرض الملعب.

جاء نص البند رقم 23 في لائحة مسابقات القسم الثاني كالتالي: " على النادي المضيف تركيب " جرس " بغرفة الحكام متصلا بغرفتي خلع ملابس اللاعبين للتنبيه بنزول اللاعبين في الموعد القانوني.





في سياق متصل ، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله، وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى:

أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

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ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة.

خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.

وأبلغت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة أداء وعمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أعضاء اللجنة بإمكانية مد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين ، لتستمر اللجنة فى عملها حتى نهاية سبتمبر المقبل بدلا من 31 يوليو.