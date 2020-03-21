شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش ينضم إلى تحدى البقاء بالمنزل بمشاركة كريم درويش وأمير وجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نجوم الاسكواش المصرى إلى تحدى البقاء فى المنزل، وهو التحدى الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الرياضة من أجل تشجيع الجماهير على البقاء فى منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي، وتقليص فرص الاصابة به.

وبدأت الحملة فى الاسكواش عن طريق أمير وجيه مدرب منتخب الفراعنة والذى تحدى هشام عاشور، و كريم درويش نجم الاسكواش السابق وبطل العالم ومدير قطاع الاسكواش حالياً في وادي دجلة، والذي بدوره قام بدعوة علي فرج بطل النادي الدجلاوي والمصنف الثاني عالمياً وعمرو منسي للمشاركة في التحدي.

من جانبه أكد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر مع زوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنف الخامسة عالمياً، الانعزال داخل منزلهما تحصنا من فيرو كورونا العالمي وللحد من انتشاره.

وأضاف البطل المصرى أنه استقر على البدء فى خوض بعض التدريبات مع زوجته السبت المقبل للحفاظ على لياقتهما قدر الإمكان، ناصحاً الجميع بالبقاء في منازلهم لحين انتهاء تلك الأزمة حتى يمكن حصرها والتعامل معها في مراحلها الأولى.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى اشعار آخر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريين في اللعبة، من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التي تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التي توج بها المصريين في منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً .

وانطلق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي حيث بطولة الصين المفتوحة، والتي شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهي الأكبر، بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

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ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.