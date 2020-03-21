شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجونة: خليك فى البيت وحافظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر إنستجرام فيديو لتفاعل لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى مع حملة تنطيق المناديل، وعلقت قائلة "خليك فى بيتك.. حافظ على سلامتك وسلامة عائلتك".

حرص مسئولو مدينة الجونة فى البحر الأحمر، على تطهير وتعقيم شوارعها ومبانيها، ضمن إجراءات الوقاية، للحرص على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد، ولوقاية السائحين والمواطنين المتواجدين بها من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى ، كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.