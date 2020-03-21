ملبورن سيتي يحرز لقب دوري كرة القدم النسائية في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

تغلب ملبورن سيتي بهدف دون مقابل على سيدني إف.سي حامل اللقب في نهائي مثير لدوري كرة القدم النسائية في أستراليا ليحصد اللقب الرابع في خمسة أعوام في ختام موسم البطولة 2019-2020 اليوم السبت في ظل تفشي فيروس كورونا.



وأقيمت المباراة النهائية في الاستاد المستطيل في ملبورن في حضور جماهيري محدود اقتصر على أفراد الأسر والأصدقاء بسبب القيود المفروضة على التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن 500 شخص خوفا من انتشار العدوى.

وبفضل هدف مبكر من القائدة ستيفاني كاتلي ضمن ملبورن سيتي اللقب دون أن يعرف طعم الهزيمة طوال الموسم برصيد 11 فوزا وتعادل وحيد ليعادل انجازه الذي سبق وحققه في موسم 2015-2016.

وقالت كاتلي بعد الفوز وضمان التتويج "بالتأكيد كان موسما هائلا."

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وأضافت "مباراة اليوم كانت بمثابة معركة.. في نهاية الأمر أعتقد أننا فزنا عن جدارة. ورغم أنها كانت مباراة صعبة لكننا نجحنا."

وجاء هدف المباراة بعد مرور 15 دقيقة من البداية بتسديدة بالقدم اليسرى من على حافة منطقة الجزاء.

ولم تتمكن حارسة سيدني الأمريكية أوبري بليدسو من إبعاد الكرة عن شباكها بل إنها تعثرت لتدفع بالكرة إلى داخل المرمى.

ولم يستسلم سيدني المتوج باللقب ثلاث مرات بل حاول بكل قوة العودة وحصل على فرصة كبيرة للتعادل عن طريق لاعبته الأمريكية فيرونيكا لاتسكو في الدقيقة 48 لكن المنافسة إيلي كاربنتر أبعدت الكرة في اللحظة الأخيرة.

كما أنقذت ليديا وليامز حارسة ملبورن شباكها من فرصة كبيرة قبل 10 دقائق من صفارة النهاية.

ولم تمنع القيود الصحية المفروضة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا لاعبات ملبورن من الاحتفال بالاحضان والعناق بعد نهاية المباراة التي أصبح بعدها فريقهن صاحب السجل الأفضل طوال تاريخ البطولة.