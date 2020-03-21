شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك ويست هام مستاء من تصريحات المديرة التنفيذية للفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 اعرب مالك نادي ​ويست هام يونايتد​ ​ديفيد سوليفان​ عن استيائه من تصريحات المدير التنفيذي للفريق ​كارين برادي​ المثيرة للجدل والمتعلقة بالتوجه الى الغاء الموسم الحالي من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بسبب الانتشار الكثير لفيروس كورونا في المملكة المتحدة وما ينتج عنه من حجر صحي لمعظم لاعبي الفرق.

في وقت كشفت صحيفة الدايلي مايل عن اجتماع سيعقد بين سوليفان وبرادي خلال الاسبوع الحالي لبحث تصريحاته، حيث اعتبر مالك النادي ان برادي ليده وجهة نظر لا تمثل النادي، ومشيراً الى انه سمع برأيه اول مرة من خلال مقال صحفي.

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