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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل اعلام أرجنتينية تبرئ هيغواين من الكذب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
أكّد موقع فوتبول ايطاليا نقلا عن وسائل اعلام ارجنتينية أن والدة النجم الارجنتيني غونزالو هيغواين حقا تعاني من مرض ولهذا السبب سافر اللاعب إلى الارجنتين من أجل الإطمئنان عليها.
وكان هيغواين قد غادر إيطاليا قبل يومين عبر طائرة خاصة، وبعض الصحف قالت أنه هرب من البلد بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن وسائل اعلام ارجنتينية عدة برّأت البيبيتا وأكدت أن والدته تعاني من وضع صحي حرج في المستشفى.
وتعيش إيطاليا حالة طوارئ، بعد تفشي فيروس كورونا بأعداد هائلة في كل المدن.
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