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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق برنامج تدريبي عن بُعد لكل لاعب في الاندية القطرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
قررت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL اتباع برنامج مراقبة يومي لتدريبات اللاعبين الانفرادية في منازلهم أو في ساحات مفتوحة وذلك بناء على توصيات اجتماع المؤسسة مع المدربين المتعلق بكيفية التعامل مع الفترة الحالية دون الخلل بمستوى اللياقة البدنية للاعبين تحسباً لاستئناف الدوري في أي وقت ممكن بعد فترة التوقف الاضطرارية للنشاط..
وسوف يؤدي كل لاعب التدريبات بناء على توصيات المدربين في الأندية بخصوص نوعية التدريب وتحت إشراف مدرب من مؤسسة دوري نجوم قطر للوقوف على مدى فاعلية البرنامج التدريبي عن بُعد لكل لاعب في كافة الاندية .
وقررت مؤسسة دوري نجوم قطر ابتكار طريقة حديثة في مراقبة اللاعبين وهي عن طريق نظام التتبع GBS، حيث يتم تسليم جهاز لكل لاعب وبعد ذلك يتم إخطار اللاعبين بحصص تدريبة للقيام بها من المنزل أو في الساحات المفتوحة، وعلى كل لاعب أن يقوم بإخطار المنسق من المؤسسة بالفترة الزمنية التي استغرقها تنفيذ التدريب، حيث تستقبل المؤسسة تقارير يومية عن كل لاعب وعن نوعية التدريب والمدة الزمنية التي استغرقها في تنفيذ التدريب.
كما ستطلب المؤسسة من اللاعبين توثيق التدريبات عن طريق الفيديو، وستكون رسالة كل لاعب إلى المؤسسة عن الفترة الزمنية للتدريب بمثابة الحضور لضمان تأدية التدريبات على أكمل صورة في هذه الفترة التي تجري فيها التدريبات بالمنازل من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل المنتمين إلى المنظومة الكروية .
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