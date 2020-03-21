شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتجاه لاستئناف الدوري الكويتي في سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 ذكرت قناة الكأس القطرية نقلا عن ​الاتحاد الكويتي لكرة القدم​ قرار الاستقرار على استكمال ما تبقى من الموسم الحالي في شهر سبتمبر القادم قبل استئناف موسم 2020/2021 في ظل صعوبات استئنافه في نيسان/ أبريل وايار/مايو المقبلين نظرا للاوضاع الراهنة المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا .

ويتبقى من الموسم الكويتي أربع جولات للدوري الممتاز بالاضافة للمباراة المؤجلة للـ الكويت المتصدر مع ​النصر​ الى جانب منافسات ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي كأس الامير بخلاف الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد. وفي ظل حاجة المباريات المتبقية لأكثر من شهرين فان الاتحاد الكويتي سيخاطب اللجنة الاولمبية لطلب ترحيل مسابقاته لشهر ايلول/سبتمبر في مطلع الموسم الجديد.

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