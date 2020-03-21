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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بولت السابق يدعو لتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب العدوى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
دعا جلين ميلز المدرب السابق للعداء الجاميكي الشهير يوسين بولت لتأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى 2021 في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا وما يتضمنه ذلك من مخاطر واسعة النطاق.
وقال ميلز لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "نصيحتي هي تأجيل الألعاب الأولمبية حتى العام المقبل."
وأضاف ميلز "سيكون هذا أمرا غير مسبوق لكننا نواجه وضعا غير مسبوق. فلنؤجل كل شيء لمدة عام وفي النهاية ستعود الأوضاع إلى سابق عهدها."
وأردف قائلا "لكني لا أعتقد أن الدورة الأولمبية ستتم في الموعد المحددد لها (يوليو وأغسطس) لأن العدوى بالفيروس تنتشر في شتى أنحاء العالم وفي بعض الدول بدأت وتيرتها تشتد مؤخرا."
وأوضح ميلز "لا أرى إمكانية لإقامة الأولمبياد (لأن ذلك يتطلب) نقل اناس من كافة أنحاء العالم إلى مركز التجمع."
ورغم التأثير الهائل لتفشي الفيروس على مستوى العالم تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو الدورة على تنظيم الحدث الرياضي الكبير في موعده ودون أي تغيير في الخطط.
ومن المقرر أن تنطلق الدورة الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية في 24 يوليو تموز المقبل وتستمر حتى التاسع من أغسطس آب التالي.
وتحت قيادة ميلز حصد بولت المعتزل حاليا ثماني ذهبيات أولمبية و11 لقبا عالميا.
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