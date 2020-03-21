فيروس كورونا يؤخر عودة أندرسون لملاعب التنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

خضع لاعب جنوب افريقيا كيفن أندرسون لعملية جراحية في الركبة في الشهر الماضي وكان يتطلع للعودة لملاعب التنس في بطولة مونت كارلو للأساتذة في إبريل نيسان المقبل لكن خططه للعودة للبطولات ذهبت أدراج الرياح في ظل توقف موسم تنس المحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا.



وغاب المصنف الخامس عالميا سابقا عن النصف الثاني لموسم 2019 بسبب إصابة في الركبة تطلبت خضوعه لعملية جراحية في سبتمبر أيلول الماضي ثم خضع لعملية أخرى في فبراير شباط لعلاج تمزق غضروفي.

وقال أندرسون عبر موقع اتحاد محترفي التنس على الانترنت "عملية التعافي سارت بصورة جيدة للغاية. وأعتقد أنها كانت ناجحة حتى الأن.. وربما كان يفترض أن أكون جاهزا للمشاركة في بطولة مونت كارلو وموسم الملاعب الرملية."

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وأضاف "بالتأكيد هذا لن يحدث الآن. وبالتالي فإن علينا التكيف مع الوضع الراهن والآن سأبقى في المنزل وأنا أشعر أنني تجاوزت الجزء الأصعب المتمثل في العملية وعملية التعافي بعد ذلك."

وأردف اللاعب "أعرف جيدا أين أقف الأن وأثق في قدرتي على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من لياقتي رغم عدم تمكني من التدرب بصورة مناسبة وأتمنى أن تستقر الأوضاع وتتحقق السلامة حتى يتسنى لي استئناف العمل والعودة للوضع العادي."

ومنذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي أصيب به أكثر من 270 ألف شخص حول العالم كما توفي بسببه ما يزيد عن 11 ألفا حتى الآن.

وتوقفت بطولات تنس الرجال والسيدات حتى السابع من يونيو حزيران المقبل جراء الوباء ما يعني إلغاء بطولات موسم الملاعب الرملية وخسائر مالية كبيرة للاعبين واللاعبات.

وصعد أندرسون (33 عاما) لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة في 2017 وإلى نهائي ويمبلدون في العام التالي لكن مسيرته الاحترافية تراجعت بسبب عدد من الإصابات.