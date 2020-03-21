شكرا لقرائتكم أسوان يقرر تمديد راحة لاعبيه حتى نهاية مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبي الفريق حتى نهاية مارس الجاري، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمي، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على أجازة سلبية منذ الأحد الماضي، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضي في مصر، للحد من انتشار الوباء العالمي، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضي، إلا أن عبد العاطي قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان في تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف، قبل أن يودع كأس مصر من دور الـ16 على يد زعيم الثغر بعد الخسارة بنتيجة 2/1.