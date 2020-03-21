شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تفتح ملف شراء رمضان صبحى بعد الانتهاء من أزمة تجديد الرباعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفتح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق نهائياً من هيدرسفيلد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أزمة تجديد رباعي الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور من عدمه.

وتعقد لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح جلسات مُكثفة هذه الأيام لحسم ملف تجديد رباعي الفريق ونجحت بالفعل في تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين فيما تم توجيه الشكر للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وستعقد اللجنة أجتماعاً هاتماً مع أحمد فتحي غدا، الأحد، لحسم ملف التجديد له.

وترغب لجنة التخطيط حسم مصير رمضان صبحي الذى يلعب للأهلي حالياً مُعاراً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، في الإبقاء على اللاعب وشراؤه نهائياً لحاجة الفريق غير أن الرغبة الأهلاوية تصطدم بالمبلغ المالي الكبير الذى يطلبه النادي الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب.

Advertisements

وأنتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

ويحتاج الأهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده خاصة بعدما أضاف اللاعب الكثير للقلعة الحمراء بفضل حيويته وشبابه وحماسه الواضح وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مرحلة "جس النبض" مع نادي هيدرسليفيد الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً.

إدارة هيدرسفيد ترغب في تحقيق مكسب كبير من وراء بيع رمضان صبحي، حيث حددت مبلغ مبدئي يصل لـ8 ملايين جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية لا يتناسب تماماً مع قدرات الأهلي المالية.