شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة خطاب الكاف للاستفسار عن خصم مستحقات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادي الزمالك مستحقاته المالية التي يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأوضح اتحاد الكرة، أن الكاف لم يرسل أي خطابات في هذا الشأن ، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدي الزمالك من فلوس الكاف يأتي بناء علي التعهد الذي وقعه المدير المالي بالنادي الأبيض بان يتم خصم مستحقات الزمالك لدي الكاف لخل ازمة ديون الزمالك حتي يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الاندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية .

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فيما يجري الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالات هاتفية بالجهاز الطبي للفريق بصورة شبه يومية للاطمئنان ومتابعة برامج التاهيل التي يخضع لها لاعبو الفريق المصابين والتي طلب الجهاز الفني ضوروة تنفيذها في المنزل بعد اغلاق مقر الزمالك وإيقاف التدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحرص كارتيرون علي متابعة برامج التأهيل بالنسبة للثلاثي عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق وحازم امام ظهير أيمن الفريق الذي يعاني من اجهاد عام في العضلة الضامة والمغربي محمد اوناجم الذي يؤدي برنامج تأهيل في المغرب بعد سفره برفقة اشرف بن شرقي لقضاء فترة الراحة الحالية في وسط اسرتيهما، فيما أجرى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض رسميًا لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024، وأكد مرتضى منصور، رئيس النادى ، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".