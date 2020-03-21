شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينضم لتحدي المناديل ويتحدى أحمد عيد وعبد الرحمن مجدي.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، إلى قائمة اللاعبين المشاركين في تحدي المناديل، لحث لجماهير المصرية على البقاء في المنزل، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا العالمي، والذي اجتاح الكثير من الدول، مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي في مصر بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازي.

ونشر عاشور فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام حيث استخدم معقم اليدين ثم بدأ في استعراض مهاراته معلناً التحدي لأحمد عيد ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدي.



امام عاشور (1)



امام عاشور (2)



امام عاشور (3)



إمام عاشور

ويجري الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالات هاتفية بالجهاز الطبي للفريق بصورة شبه يومية للاطمئنان ومتابعة برامج التاهيل التي يخضع لها لاعبو الفريق المصابين والتي طلب الجهاز الفني ضوروة تنفيذها في المنزل بعد اغلاق مقر الزمالك وإيقاف التدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويحرص كارتيرون علي متابعة برامج التأهيل بالنسبة للثلاثي عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق وحازم امام ظهير أيمن الفريق الذي يعاني من اجهاد عام في العضلة الضامة والمغربي محمد اوناجم الذي يؤدي برنامج تأهيل في المغرب بعد سفره برفقة اشرف بن شرقي لقضاء فترة الراحة الحالية في وسط اسرتيهما.

أجرى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض رسميًا لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".