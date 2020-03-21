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شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم ينضم لمبادرة تحدي الخير ويدعو حمدى فتحى والمهدي سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انضم ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى إلى تحدى الخير، وهو التحدى الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، لكفالة الأسر التى ليس لها مصدر دخل ثابت، والمتوقع أن تكون الأكثر تضرراً بسبب توقف الكثير من الأنشطة نتيجة لانتشار وباء كورونا العالمى.
وقال ياسر إبراهيم عبر حسابه على انستجرام: قبلت تحدي علي معلول، وسأتكفل بـ 20 أسرة لمدة شهر، وبتحدى حمدي فتحي والمهدي سليمان وعبد الله بكري.
ياسر إبراهيم
كان العديد من نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك بالوقوف يداً واحدة لمساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة فيروس كورونا الذي يهدد العالم حالياً وتسبب في تجميد كل الأنشطة الرياضية، وكانت البداية مع مبادرة سعد سمير لاعب الفريق الأحمر تحت اسم "تحدي الخير"، والتي تفاعل معها الجميع.
مُبادرة سعد سمير جاءت لتؤكد أن نجوم الكرة المصرية ليسوا بعيداً عن المجتمع وأنهم يعيشون مشاكل وأزمات هذا البلد ويتفاعلون معها خاصة أذا كانت الكارثة كبيرة وصادمة كما حو الحال حالياً في "محنة" كورونا، فقد أطلق لاعب الأهلي- الذى يؤدي حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الركبة التى أجراها قبل عدة أشهر- مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.
وأضاف سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، أنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.
وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كلأً من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.
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