شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم ينضم لمبادرة تحدي الخير ويدعو حمدى فتحى والمهدي سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى إلى تحدى الخير، وهو التحدى الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، لكفالة الأسر التى ليس لها مصدر دخل ثابت، والمتوقع أن تكون الأكثر تضرراً بسبب توقف الكثير من الأنشطة نتيجة لانتشار وباء كورونا العالمى.

وقال ياسر إبراهيم عبر حسابه على انستجرام: قبلت تحدي علي معلول، وسأتكفل بـ 20 أسرة لمدة شهر، وبتحدى حمدي فتحي والمهدي سليمان وعبد الله بكري.



ياسر إبراهيم

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