شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد ينضم إلى تحدى الخير ويدعو مصطفى فتحى ومحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك، إلى تحدى الخير، وهو التحدى الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، لكفالة الأسر التى ليس لها مصدر دخل ثابت، والمتوقع أن تكون الأكثر تضرراً بسبب توقف الكثير من الأنشطة نتيجة لانتشار وباء كورونا العالمى.

وقال عمر السعيد فى فيديوعبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: قبلت التحدى من حسين الشحات وهتكفل بـ30 أسرة لمدة شهر وبتحدى محمد إبراهيم ومحمود حمدى وعامر عامر وإبراهيم حسن وعطوة وميدو جابر ومصطفى فتحى.

على صعيد آخر، يعمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مشاهدة مباريات الرجاء المغربى خلال الفترة الحالية، من أجل وضع أفضل خطة للمواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع بطل المغرب، وذلك استغلالا لفترة التوقف الحالية بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون عودة تدريبات الفريق الأبيض أول أبريل المقبل، خاصة بعدما قرر مد الراحة السلبية للاعبين لمدة أسبوع أخر، بعدما كانت ستنتهى تلك الراحة اليوم السبت، حيث فضل الفرنسى كارتيرون استمرار الراحة السلبية للاعبين لتجنب التجمعات خلال هذه الفترة حفاظا على اللاعبين من مخاطر تفشى فيروس كورونا، لاسيما وأن موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لم يتم تحديده حتى الآن، بعدما قرر اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا.

ويحرص كارتيرون على التواصل مع معاونيه فى الزمالك من أجل التحضير بأفضل صورة لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مد فترة غلق النادى لمدة أسبوع آخر بدأ من غد الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم كما قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.