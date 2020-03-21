شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة خطاب الكاف للاستفسار عن خصم مستحقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الاندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية .

فيما يجرى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اتصالات هاتفية بالجهاز الطبى للفريق بصورة شبه يومية للاطمئنان ومتابعة برامج التأهيل التى يخضع لها لاعبو الفريق المصابين والتي طلب الجهاز الفني ضوروة تنفيذها في المنزل بعد اغلاق مقر الزمالك وإيقاف التدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويحرص كارتيرون على متابعة برامج التأهيل بالنسبة للثلاثى عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق وحازم إمام ظهير أيمن الفريق الذي يعاني من إجهاد عام في العضلة الضامة والمغربي محمد اوناجم الذي يؤدي برنامج تأهيل في المغرب بعد سفره برفقة اشرف بن شرقي لقضاء فترة الراحة الحالية في وسط اسرتيهما، فيما أجرى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض رسميًا لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024، وأكد مرتضى منصور، رئيس النادى ، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".