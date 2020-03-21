قصة صور.. حازم إمام إمبراطور "صاحب صاحبه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حازم إمام نجم الزمالك السابق يتمتع بصداقات قوية فى الوسط الرياضي ليس على صعيد الزمالك فقط بل أيضا يتمتع بصداقات من نجوم الأهلى .
فيبدو أن نشاطات الإمبراطور الكثيرة جعلته يقوم بتكوين صداقات قوية سواء عندما كان لاعبًا مرورا بتواجده فى مجلس إدارة نادى الزمالك ثم عضوية اتحاد الكرة و من واقع عمله كمحللا رياضيًا للمباريات فى قناة أون نايم سبورت .
وًعلى صعيد الصداقات الأهلاوية فيتمتع حازم إمام بصداقة قوية مع محمد بركات لاعب الاهلى السابق و مدير منتخب مصر الحالى و أيضا محمد فضل لاعب الاهلى السابق و عضو اللجنة الحماسية لاتحاد الكرة الحالىً.
فيستحق حازم إمام ان يطلق عليه لقب صاحب صاحبه ، حيث انه يحترم جدا الصداقة التى يتمتع بها مع نجوم الكرة حتى توطدت العلاقات على الصعيد الأسرى أيضا ، لاسيما وأنه يحب دائما ما يبزر حبه لاصدقاؤه على السوشيال ميديا بنشر صور معهم توضح قوة العلاقة و تقديره لأصدقاؤه .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح صداقات حازم إمام فى الوسط الرياضي فى الصور التاليةً :
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