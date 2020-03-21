شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى لـ"ست الحبايب": مفيش حاجة فى الكون تساوى حبى ليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى، عبر حسابه على إنستجرام احتفالا بعيد الأم، حيث نشر صورته مع والدته وعلق قائلا "فى هذا اليوم يمكن أن أقدم لكى الهدايا والزهور لكن لا يوجد شىء فى هذا الكون يمكن أن يظهر مدى حبى لكى.. ربنا يخليكى لينا يارب .. عيد أم سعيد ".

وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

جاء قرار إدارة النادي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي. كانت الإدارة التنفيذية بالنادي قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

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وبدأ الأهلي خطوات التصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان "فيروس كورونا وطرق الوقاية"، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

تواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.

ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. وتهيب إدارة الأهلي بأعضاء النادى والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلى المجتمعى فى مواجهة مثل تلك الأزمات.

على لطفي حارس الاهلي ووالدته