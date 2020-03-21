شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك فى تحدى المناديل ويتحدى أحمد عيد وعبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم إمام عاشور لاعب نادى الزمالك، إلى قائمة اللاعبين المشاركين فى تحدي المناديل، لحث لجماهير المصرية على البقاء فى المنزل، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا العالمى، والذى اجتاح الكثير من الدول، ما أدى إلى توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازى.

ونشر عاشور فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث استخدم معقم اليدين ثم بدأ فى استعراض مهاراته معلناً التحدى لأحمد عيد ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى.



امام عاشور في تحدي المناديل



امام عاشور لاعب الزمالك

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امام عاشور

ويجرى الفرنسي كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اتصالات هاتفية بالجهاز الطبي للفريق بصورة شبه يومية للاطمئنان ومتابعة برامج التأهيل التى يخضع لها لا عبو الفريق المصابين والتي طلب الجهاز الفني ضوروة تنفيذها في المنزل بعد اغلاق مقر الزمالك وإيقاف التدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحرص كارتيرون على متابعة برامج التأهيل بالنسبة للثلاثى عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق وحازم إمام ظهير أيمن الفريق الذى يعانى من إجهاد عام في العضلة الضامة والمغربي محمد اوناجم الذي يؤدي برنامج تأهيل في المغرب بعد سفره برفقة اشرف بن شرقي لقضاء فترة الراحة الحالية في وسط أسرتيهما.

أجرى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض رسميًا لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".