شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل صدأ المسمار أم أعدم الأهلى حسام عاشور على طريقة خيل الحكومة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع النادى الأهلى حدا لمسيرة قائده الأسطورى وصائد البطولات التاريخى حسام عاشور، بعدما أبلغت لجنة تخطيط الكرة بالنادى، قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءً على توصية من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.

قرار سجل انقساما جماهيريا بين مجموعة ترى أنها نهاية منطقية للاعب يتحدى عقارب الزمن، وبين مجموعة أخرى ترى أن النهاية مبكرة جدا وأن اللاعب مازال قادرا على العطاء لموسمين على الأقل، وحصد المزيد من الألقاب.

الانقسام الجماهيرى هذا يطرح معه تساؤلا مهما، هل صدأ المسمار وانتهت صلاحية حسام عاشور؟ أم الأهلى باعه وتعامل معه كما تتعامل الحكومة من خيلها؟ وهل كان عاشور يستحق نهاية أفضل من تلك التي كتبها فايلر؟!.

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وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن الأسباب التي دفعت السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول رفض استمرار حسام عاشور كابتن الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل خلال الجلسة التي عقدتها إدارة التخطيط اليوم مع اللاعب.

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