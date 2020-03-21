سوبر كورة.. هل صدأ المسمار أم أعدم الأهلى حسام عاشور على طريقة خيل الحكومة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع النادى الأهلى حدا لمسيرة قائده الأسطورى وصائد البطولات التاريخى حسام عاشور، بعدما أبلغت لجنة تخطيط الكرة بالنادى، قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءً على توصية من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.
قرار سجل انقساما جماهيريا بين مجموعة ترى أنها نهاية منطقية للاعب يتحدى عقارب الزمن، وبين مجموعة أخرى ترى أن النهاية مبكرة جدا وأن اللاعب مازال قادرا على العطاء لموسمين على الأقل، وحصد المزيد من الألقاب.
الانقسام الجماهيرى هذا يطرح معه تساؤلا مهما، هل صدأ المسمار وانتهت صلاحية حسام عاشور؟ أم الأهلى باعه وتعامل معه كما تتعامل الحكومة من خيلها؟ وهل كان عاشور يستحق نهاية أفضل من تلك التي كتبها فايلر؟!.
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وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن الأسباب التي دفعت السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول رفض استمرار حسام عاشور كابتن الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل خلال الجلسة التي عقدتها إدارة التخطيط اليوم مع اللاعب.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن البطء في التمريرات وبناء الهجمات وعدم استخلاص الكرات بسرعة كبيرة أبرز الملاحظات التي ساقها المدرب السويسري في اتخاذ قراره بشأن لاعب الأهلي الشهير، حيث أكد فايلر لإدارة النادي أن حسام عاشور يفتقد السمات التي يبني عليها خططه بالكامل والتي يأتي على رأسها البناء على قطع الكرات في أسرع وقت ممكن بالإضافة الى بناء هجمة من لمسات قليلة لا تتعدى العشرة حتى الوصول الى مرمى المنافس.
وأوضح المصدر أن حسام عاشور تقدم به السن وهو وشريف إكرامي يعلمان جيداً أنهما خارج حسابات المدير الفني نهائياً وأن ما اثير بشأن مفاجأة اللاعب بالقرار غير منطقي بالمرة، خاصة وأن عاشور بات البديل رقم 4 بمركزه في ظل تألق عمرو السولية الكبير وقدرته على تنفيذ فكر المدرب بشكل كبير للغاية ما جعله يحتكر المرتبة الأساسية في الفريق.
وتابع أن حسام عاشور ربما يقرر الرحيل عن الفريق هلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأى من الأندية الأخرى بالدورى المصرى الممتاز لمواصلة مشواره بالملاعب لموسم أو اثنين على الأكثر.
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