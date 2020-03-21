شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمد راحة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل تخوفاً من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر تخوفاً من انتشار فيروس كورونا العالمى.

وكان من المقرر أن يستأنف فريق المقاولون تدريباته اليوم فى قلعة الجبل الأخضر، إلا أن الجهاز الفنى فضل منح اللاعبين راحة جديدة حرصاً على سلامتهم فى الظروف الحالية.

وكان المقاولون قد حصل على راحة من التدريبات منذ الإعلان عن توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار رئاسة الوزراء يوم السبت الماضى، حيث لغى المقاولون العرب سفره إلى الإسكندرية يوم الأحد الماضى، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.

وعن إقامة معسكرات مغلقة استعداداً لاستئناف الدورى قال عضو المقاولون: النادى لا يفكر فى إقامات أى معسكرات للاعبين فى الوقت الحالى، حرصاً على سلامة اللاعبين حتى لا يكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا الذى تفشى فى العديد من دول العالم.

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وقال عادل لا أعتقد أنه يمكن السماح حتى بمعسكرات فى الوقت الحالى، ويجب أن نكون حريصين أكثر على سلامة اللاعبين وسلامة أنفسنا قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف عضو المقاولون: لا نفكر فى إقامة أى معسكرات قبل انتهاء توقف النشاط الرياضى وأعتقد أنه مع عودة النشاط سمنح القائمون على كرة القدم فى مصر، الفرصة للأندية بفترة إعداد كافية.

واختتم المشرف على الكرة: نتمنى أن تنقشع هذه الأزمة سريعاً لتعود الحياة إلى الملاعب من جديد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.