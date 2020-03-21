شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بموعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وكشف الكاف عن الملعب الذي يستضيف هذا الحدث الهام.

ويلبتقي الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتُقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مايو المقبل.

ورغم توقف النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية إنتشار فيروس "كورونا" إلا أن كاف أعلن منذ أيام ملعب نهائي البطولة الأهم في القارة السمراء.

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وأخطر الأهلي بأن ملعب جابوما بمدينة دوالا عاصمة الكاميرون سوف يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 / 2020 بعد مفاضلة مع ملعبين آخرين، وجاء اختيار ملعب جابوما في دولة الكاميرون على حساب ملعب استاد "رادس" في تونس، وملعب استاد "محمد الخامس" بالمغرب بعد أن كانت المفاضلة تتم بينهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وخاطب الكاف جميع الاتحادات الافريقية القادرة على الترشح لاستضافة نهائي البطولة من أجل التقدم بطلب إقامة المباراة النهائية على ملاعب تابعة لها لتتمكن الكاميرون في النهاية من الفوز بشرف التنظيم.

وكان "كاف" قد سبق وقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2019/2020 من مباراة واحدة على ملعب محايد.