بعد تأجيل يورو 2020.. تقارير: يويفا يحدد 3 اقتراحات لإنهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 3 اقتراحات أرسلها لرؤساء الاتحادات الوطنية بالقارة الأوروبية، بشأن استكمال منافسات كرة القدم خلال الموسم الجاري.

كان "يويفا" قرر تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لمدة 12 شهراً لتقام في عام 2021 المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا (Covid 19).

وقالت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن "يويفا" اقترح 3 اقتراحات لإنهاء الموسم الأوروبي بعد تأجيله لليورو.

وقالت الإذاعة الفرنسية أن الاقتراحات الثلاثة التي طرحها الاتحاد الأوروبي، هي إنهاء الموسم في أحد مواعيد 30 يونيو أو 31 يوليو أو 31 أغسطس.

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وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه إذا فشلت الاتحادات الأوروبية في إنهاء موسمها في 30 يونيو، فإنه لابد من إنهاء مسابقاتها خلال التاريخين الآخرين، وهو ما سيتسبب في تأخير انطلاقة الموسم الجديد (2020-2021).

ولفتت الإذاعة خلال تقريرها إلى أنه في حالة انتهاء الموسم في الموعدين السابقين (31 يوليو أو 31 أغسطس)، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى حلين لإنهاء الموسم بأقصى سرعة عن طريق تصورين.

التصور الأول الذي يراه "يويفا" هو أن تنتهي الدوريات المحلية الخاصة بالاتحادات الأوروبية والبطولات القارية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع الالتزام بالأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات في يونيو المقبل.

أما التصور الثاني، فإنه سيتم إنهاء الدوريات المحلية الخاصة بالاتحادات الأوروبية والبطولات القارية دون أي توقف دولي للمنتخبات.