رئيس رابطة لاعبي كرة القدم بإيطاليا يعلق على استئناف الفرق للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ)

قال داميانو توماسي رئيس رابطة لاعبي كرة القدم بإيطاليا إن الحديث عن استئناف التدريبات "ليس منطقيا" خاصة والدوري متوقف بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكتب توماسي على الموقع الإلكتروني للرابطة :" لا أعرف ما يدور داخل عقول هؤلاء الذي يفكرون في الاستفادة من تدريب لاعبيهم".

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وتأتي تصريحات توماسي في إشارة إلى التقارير التي تفيد بنوايا رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، وأندية أخرى في دوري الدرجة الأولى لاستئناف تدريباتهم يوم 23 من الشهر الجاري.

ومع ذلك، قيل أن الأندية العشرين التي تنافس في دوري الدرجة الأولى قررت في اجتماع غير رسمي يوم الجمعة تعليق كل الأنشطة حتى الرابع من أبريل المقبل.

وأصيب 13 لاعبا في دوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا حيث تدخل إيطاليا الاسبوع الثاني من الغلق الشامل، بعد أن أصاب الفيروس 47 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من أربعة آلاف.