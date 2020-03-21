اتحاد السباحة الأمريكي يُطالب بتأجيل الأولمبياد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( دب أ):

دعا الاتحاد الأمريكي للسباحة كلاً من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية في الولايات المتحدة إلى المطالبة بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).

وذكر تيم هينتشي الرئيس التنفيذي للاتحاد في خطاب إلى اللجنتين : "الأمر لن يكون سهلا" في إشارة لصعوبة خوض هذا الأولمبياد في ظل الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ورغم هذا ، يرى هينتشي أن الحال الذي يمكن الرياضيين من خوض أولمبياد آمن وناجح هو تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في ارتباك هائل في عالم الرياضة، حسبما أكد هينتشي مشيرا إلى الصعوبات البالغة التي يواجهها الرياضيون حاليا في الاستعداد للأولمبياد.

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وأشار هينتشي إلى أن الرياضيين يعانون حاليا من ارتباك لا يمكن تخيله ما يثير التساؤلات بشأن مستوى المنافسة والأداء في الأولمبياد.

وفيما تؤثر أزمة فيروس "كورونا" على استعدادات الرياضيين في العديد من الدول فإن الأولمبياد قد يكون فرصة ذهبية لا تعوض بالنسبة للرياضيين الذين ينتمون للدول الأقل تأثرا بهذا الفيروس والتي لم تظهر فيها أي حالات إصابة به.

وترفض اللجنة الأولمبية الدولية حاليا مناقشة أي اقتراحات أو أفكار عن تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو متعللة بوجود أربعة شهور ما زالت تفصل العالم عن الموعد المحدد لانطلاق فعاليات الأولمبياد.

وتستضيف طوكيو الأولمبياد من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين فيما تقام الدورة البارالمبية من 25 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين.