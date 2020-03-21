الشناوي يكشف.. كم مرة فاوضه الأهلي.. وطلب المصري لاحترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن الأهلي فاوضه أكثر من مرة لكن بطريقة غير مباشرة وتحديدًا عن طريق وكيله.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، صباح السبت :"الأهلي فاوضني عندما كنت لاعبًا في المصري البورسعيدي والزمالك".

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وتابع :"المفاوضات كانت تتوقف بسبب استمرار عقدي ورحيلي لن يتم إلا بموافقة إدراتي المصري أو الزمالك، لكن لم تحدث مفاوضات مباشرة مع أي مسئول من جانب الأهلي على الإطلاق".

وعن رحيله لريال بيتيس الإسباني خلال فترة تواجده مع المصري البورسعيدي :"خضعت لفترة معايشة مع ريال بيتيس بالفعل، وقدموا عرضًا إلا أن كامل أبو علي رئيس المصري وقتها طالب بثلاثة ملايين يورو لتفشل الصفقة".

وأنهى صاحب الـ28 عامًا تصريحاته، قائلاً :"تحدثت مع كامل أبو علي إلا أنه عرض عليّ راتب كبير لذلك قررت الاستمرار".