مَن هو أغنى فريق كرة قدم في العالم 2020؟

أعلنت شركة ديلويت للخدمات المالية (Deloitte) جدول أغنى 10 فرق حول العالم لعام 2020، مطلع هذا الأسبوع، وسط ركود غير عادي في عالم كرة القدم والرياضة بفعل التوقف الإجباري الذي فرضته كافة الحكومات بعد تفشي فيروس كورونا في أكثر من 170 دولة.

مفاجأة القائمة الجديدة لشركة ديلويت للخدمات المالية كانت غياب البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” وجميع أندية السيري آ، وحضور النادي اللندني “توتنهام هوتسبير” في المركز العاشر، رغم تعرض إدارة النادي للعديد من المشاكل الإقتصادية خلال عامي 2018 و2019 بسبب بناء ملعب وايت هارت لين الجديد، والذي كلف ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني.

ومن دون شك بعد إعلان تلك التفاصيل المالية الخاصة بتوتنهام، سيُوضع رئيس النادي “دانيل ليفي” تحت ضغوطات غير عادية خلال الميركاتو الصيفي 2020 من قبل المدير الفني البرتغالي “جوزيه مورينيو” الذي سيطلب عدد كبير من الصفقات لإعادة الفريق لسابق عهده، حيث نافس في موسم 2019/2018 على لقب دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسره في نهائي واندا مدريد أمام ليفربول.

وتُسيطر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) على لائحة ديلويت لأغلى أندية العالم لعام 2020، حيث يتواجد جنبًا إلى جنب توتنهام كل من “آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد”.

ويتصدر جدول ترتيب أغنى فريق في العالم لعام 2020 كل من ريال مدريد وبرشلونة بفروقات ضئيلة عن بعضهما البعض.

والفضل يرجع إلى مشاركتهما في بطولة كأس سوبر إسبانيا التي أقيمت مطلع شهر يناير 2020 على الأراضي السعودية بنظام مُستحدث هو الأول من نوعه في تاريخ كؤوس السوبر حول العالم.

والتالي جدول ترتيب أغنى فريق في العالم 2020:

1- برشلونة (840.8 مليون يورو)

2- ريال مدريد (750.9 مليون يورو)

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3- مانشستر يونايتد (666 مليون يورو)

4- بايرن ميونخ (629.2 مليون يورو)

5- مانشستر سيتي (568.4 مليون يورو)

6- باريس سان جيرمان (541.7 مليون يورو)

7- ليفربول (513.7 مليون يورو)

8- تشيلسي (505.7 مليون يورو)

9- ارسنال (439.2 مليون يورو)

10- توتنهام (428.3 مليون يورو)