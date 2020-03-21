رياضة | برشلونة يطالب نجومه بتخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطالب نجومه بتخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي برشلونة الإسباني من نجوم الفريق تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف الدوري الإسباني خلال هذه الفترة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الفريق الكتالوني ينفق 507 ملايين يورو من ميزانية الموسم الحالي على الرواتب، بما يشكل 61% من إجمالي الميزانية.

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ويحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على 40 مليون يورو سنوياً، بما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم، بينما يتقاضى آخرون، مثل الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، أكثر من 10 ملايين يورو.