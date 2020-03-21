رياضة | نيمار يستغل فيروس كورونا للانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يستغل فيروس كورونا للانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على اللعب لنادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن نيمار قال نعم للبارسا وبدأ في افتعال الأزمات مع باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى قلعة كامب نو.

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وأشارت إلى أن أول أزمات نيمار هي رفض تعليمات توماس توخيل المدير الفني للفريق بشأن الحجر الصحي في فرنسا والانتقال إلى البرازيل.

يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف فريق برشلونة في صيف موسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده من قبل فريق باريس سان جيرمان.