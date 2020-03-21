رياضة | بحكم خبرته.. الحضري ينصح عاشور وإكرامي بهذا الأمر!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحكم خبرته.. الحضري ينصح عاشور وإكرامي بهذا الأمر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عصام الحضري، أسطورة منتخب مصر السابق، نصيحة لثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي بعد قرار رحيلهم عن النادي في الموسم المقبل.

وقررت لجنة التخطيط بالأهلي بقيادة محسن صالح، رحيل حسام عاشور بعد قرار السويسري ريني فايلر المدير الفني للأحمر، الذي رأى أنه لا يحتاج لمجهوداته الفنية خلال الفترة القادمة، كما وافقت اللجنة على رغبة شريف اكرامي في الرحيل خارج أسوار النادي بنهاية الموسم.

وعلق عصام الحضري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على قرار رحيل حسام عاشور بانه عليه اتخاذ القرار المناسب والتفكير في أزمة رحيله عن النادي.

كما تمنى التوفيق لشريف إكرامي في المرحلة المقبلة وأكد أنه مازال لديه الوقت لبذل الجهد والعطاء داخل الملعب.