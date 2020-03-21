رياضة | كورونا وتدميره للرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا وتدميره للرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره. وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



كما توقفت أنشطة كرة القدم في دول المغرب والسعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وكورا واليابان وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية كما تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس وجامبيا وقطر، كما أنهى الاتحاد السلفادوري بطولة الدوري المحلي خوفا من تفشي الفيروس. وستقوم عين الخليج 365 الرياضي بتسليط الضوء على أبرز اللاعبين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا بالإضافة إلى أبرز الدوريات والبطولات والمسابقات التي تم تأجيلها بسبب هذا الفيروس المستجد .



⊙ نجوم كرة القدم :

* حالتي وفاة بين الرياضيين بسبب كورونا :

- وفاة مدرب في إسبانيا بسبب كورونا :

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الوسط الرياضي الإسباني تلقى صدمة قوية عقب وفاة الإسباني فرانسيسكو جارسيا وهو مدير فني لكرة قدم وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جارسيا الذي عمل كمدير فني لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا في مدينة مالاجا توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جارسيا تم تشخيص حالته بأنه يعانى من سرطان الدم مع إصابته بأعراض فيروس كورونا مؤكدة أنه لم ينجح في محاربة الفيروس.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جارسيا يعتبر الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاجا مشيرةً أنه الأصغر سنًا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

- الجزائري عثمان تيجاني :

أعلن الاتحاد الجزائري للجودو عن وفاة المصارع الأسبق عثمان تيجاني الذي توفي الخميس الماضي بولاية المدية الجزائرية عن عمر يناهز 47 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وبات تيجاني صاحب الـ47 عاما أول رياضي جزائري يذهب ضحية وباء كورونا التي تسبب بوفاة 8 جزائريين أخرين من مجموع 90 مصابا بحسب آخر الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.



ويعد بات تيجاني تاسع حالة وفاة في الجزائر، وأول رياضي عربي يفارق الحياة، بسبب فيروس كورونا؛ وذلك خضوعه للحجر الصحي قبل أيام قليلة.

* الدوري الإنجليزي :

كان مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي هو أول نجوم كرة القدم بفيروس كورونا في بطولة الدوي الإنجليزي والذي أعلن شفاؤه منذ أيام. وكان كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي هو ثاني الحالات التي أُعلنت في البريميرليج بعد مايكل أرتيتا. كما ظهرت بعض الأعراض على لاعبي ليستر سيتي الإنجليزي بعد تصريح بيرندان رودجرز المدير الفني للنادي بأن عدداً من لاعبي الفريق ظهرت عليهم أعراض وعلامات فيروس كورونا. كما دخل إيفرتون الإنجليزي الحجر الصحي بعدما ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد لاعبيه دون الكشف عنه، هذا بالإضافة للإشتباه في إصابة 5 أشخاص من فريق بورنموث بينهم أرتور بوروك حارس مرمي الفريق.

* الدوري الإيطالي :

يعد الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات التي تعرض نجوم كرة القدم فيها للإصابة بفيروس كورونا، حيث شهد وجود 9 حالات. وكان دانيلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي أول الحالات التي أُعلن عنها في إيطاليا. وأعلن بعده سامبدوريا عن إصابة مهاجمه مانولو جابياديني بالفيروس قبل أن يعود ويُعلن عن إصابة أربعة لاعبين جدد من الفريق إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، وهم :عمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي. كما يعتبر الثنائي باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا نجمي فيورنتينا بالإضافة إلى ستيفانو دانييلي الاخصائي الطبيعي بالنادي هم أحدث الحالات التي تم تشخيصها بوباء كورونا. كما أعلن هيلاس فيرونا الإيطالي عن تأكيد الفحوصات إصابة نجم وسط الفريق ماتيا زاكايني بالفيروس المستجد.

* الدوري الإسباني :

لم يظهر أي إعلان رسمي في الدوري الإسباني عن إصابة أي لاعب بكرة القدم بفيروس كورونا إلا ريال مدريد الذي أعلن عن تعرض لاعب في فريق كرة السلة للإصابة بالفيروس. كما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد أصيب بالفيروس.



أجبر إعلان ريال مدريد عن إصابة نجم كرة السلة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيقاف دوري الدرجتين الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. كما كشف إسبانيول الإسباني اليوم أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة 6 من عناصر الفريق الأول من بين لاعبين والطاقم الفني والطاقم الطبي بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

* الدوري الألماني :

توجد في الدوري الألماني حتى الآن حالة وحيدة وهي في نادي بادربورن بعد إصابة وكا كيليان نجم الفريق. كما ظهرت حالة ثانية ولكن في دوري الدرجة الثانية وذلك بعد إعلان نادي هانوفر بإصابة مدافعه تيمو هوبرز بالفيروس.



وجاء الإعلان بإصابة نجم بادربورن عقب تأجيل مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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- فيروس كورونا يسيطر على الرياضة العالمية:

لم تتوقف إصابات الرياضيين بفيروس كورونا عند هذا الحد، وأعلن جورجي خيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي اصابته بالفيروس، وكذلك نجم منتخب الدنمارك السابق توماس كالينبرج، وثنائي فريق يوتا جاز لكرة السلة رودي جوبير ودونوفان ميتشل، بالإضافة للاعبة كرة الصالات الإيرانية إلهام شيخي والذي توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس.



وأصاب الفيروس المستجد ايضًا عددًا من المسئولين الرياضيين أبرزهم، إيفانجيلوس ماريناكيس مالك ناديي نوتنجهام فورست وأولمبياكوس، وماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس نادي فلامنجو بالإضافة لمسئول التسويق بالنادي، ومارتين أورتيجا المدير الرياضي لنادي ليجانيس الإسباني.



كما أصاب فيروس كورونا، سلافيسا كوكيزا رئيس الإتحاد الصربي لكرة القدم، والياباني كوزو تاشيما رئيس الإتحاد الياباني ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية آخر ضحايا الفيروس المستجد بين المسئولين الرياضيين.

⊙ الدوريات :

أعلنت سويسرا رسميا عن إيقاف منافسات بطولة الدوري حتى تاريخ 23 مارس المقبل وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ومن أبرز البطولات التي توقفت الدوري السعودي والمغربي والمصري والقطري والإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

⊙ البطولات العالمية والقارية :

- يورو 2020 :

تم تأجيل بطولة كأس أوروبا المقبلة والتي كانت ستقام هذا العام في 12 دولة أوروبية إلى العام المقبل.

- أولمبياد طوكيو :

أما سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد في اليابان فلمحت إلى احتمال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حتى نهاية العام الجاري، حيث قالت هاشيموتو أمام مجلس الشيوخ أن الأولمبياد يمكن أن يعقد في وقت لاحق من العام ولن تكون هناك ضرورة لبدئها في 24 يوليو المقبل كما هو مخطط.

- البطولات القارية :

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقد تأجيل مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها في مارس الحالي وأبريل المقبل إلى شهري مايو ويونيو المقبلين مما سيدفع الأدوار الإقصائية إلى وقت لاحق من العام. كما قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل بطولة كوبا أمريكا للعام المقبل.

- البطولات العالمية :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أنه اقترح على الاتحادين الآسيوي والأفريقي للعبة تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية والأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 تفاديا لخطر انتشار فيروس كورونا.



وسيرسل الاتحاد الدولي اقتراحا بتأجيل مباريات التصفيات القادمة إلى الاتحادات المحلية في وقت من المقرر أن تقام مرحلة من التصفيات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في الأسبوع الأخير مارس.

- فورمولا واحد:

تم تأجيل جائزة الصين الكبرى المقررة في 19 أبريل المقبل، وكان الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) قد أعلن في مطلع فبراير الماضي عن تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد في شنجهاي والمقرر في 19 أبريل المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 مارس الجاري في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

- كأس آسيا فوتسال :

اضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل بطولو كأس آسيا داخل الصالات (فوتسال) إلى موعد لاحق بعد أن كانت مقررة في عاصمة تركمانستان عشق أباد بين 26 فبراير الماضي و8 مارس الحالي.

- بطولة العالم لألعاب القوى:

قام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس الحالي في مدينة نانجينج في الصين إلى عام 2021.

- سباق نصف ماراثون باريس :

في فرنسا، أعلن منظمو سباق نصف ماراثون باريس في 29 فبراير الماضي إلغاء الحدث الرياضي الذي كان من المقرر إقامته في الأول من مارس الحالي في العاصمة الفرنسية بمشاركة 44 ألف عداء بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، وكانت الحكومة الفرنسية قد أمرت بإلغاء التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص في مناطق مغلقة.

- سباق جائزة قطر الكبرى للدراجات :

قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية في الأول من مارس الحالي إلغاء سباق جائزة قطر الكبرى، وكانت المرحلة الأولى من بطولة العالم ستقام في 8 مارس الحالي ولكن تم فرض قيود السفر على المسافرين من إيطاليا، حيث قال الاتحاد الدولي في بيان أن كل المسافرين القادمين إلى الدوحة في رحلات طيران مباشرة من إيطاليا أو زاروا إيطاليا في آخر أسبوعين سيتم فرض حجر صحي عليهم لمدة 14 يوما على الأقل.

- بطولة الأندية لكرة اليد :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في 4 مارس الجاري عن تأجيل النسخة السادسة والثلاثين من بطولة الأندية المُقرر إقامتها في الجزائر، كما قرر الاتحاد الأفريقي تأجيل موعد مباراة كأس السوبر السابعة والعشرين التي من المُقرر أن يشارك فيها الزمالك.

- ماراثون إسرائيل :

منعت وزارة الصحة في إسرائيل في 2 مارس الحالي ثلاثة آلاف متسابق أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب. وكشفت المتحدثة باسم مجلس مدينة تل أبيب أنه كان من المفترض مشاركة نحو ثلاثة آلاف متسابق أجنبي في السباق لكن مشاركتهم ألغيت نظرًا للحظر الذي تفرضه إسرائيل الآن على المسافرين القادمين من دول آسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا ليقام السباق بمشاركة نحو 40 ألف متسابق إسرائيلي.