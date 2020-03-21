رياضة | أبرز تبرعات اللاعبين والأندية لمحاربة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز تبرعات اللاعبين والأندية لمحاربة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسابق نجوم كرة القدم حول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم بشلل تام في كافة نواحي الحياة، إلى جانب تعطيل الأنشطة الرياضية؛ وهو ما دفع اللاعبين ورؤساء الأندية إلى إطلاق حملات توعوية وسلسلة من التبرعات لمحاربة الوباء الذي اجتاح العالم في الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" التبرع بمبلغ 10 مليون دولار، لصندوق محاربة فيروس كورونا، الذي خصصته منظمة الصحة العالمية، لمكافحة الفيروس في جميع مناطق العالم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تبرعات اللاعبين والأندية لمحاربة فيروس كورونا:-

زلاتان إبراهيموفيتش قرر المهاجم السويدى ​زلاتان إبراهيموفيتش​، نجم فريق ميلان الإيطالى، التبرع بقناع طبي لمستشفى البحوث الإيطالية، لمساعدة الطاقم الطبي بالمستشفى، على مكافحة فيروس كورونا.

ساديو ماني تبرع مهاجم الفريق الاول للمرة بنادي ليفربول، ساديو مانى، بمبلغ 45 ألف يورو لعلاج مرضى فيروس كورونا في بلده السنغال. جوسيب إيليشيش أعلن المهاجم فريق أتالانتا، جوسيب إيليشيش، عن تبرعه بكرة "السوبر هاتريك"، لمستشفى بيرجامو فى إيطاليا، لمساعدة الأطباء والممرضين فى المستشفى، التي تعالج المصابين بفيروس كورونا.

وكان إيليشيش قد فاز بجائزة السوبر هاتريك؛ بعد إحرازه ثلاثة أهداف فى شباك فالنسيا، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من دورى أبطال أوروبا.

لورينزو إنسينى تبرع لورينزو إنسينى، قائد الفريق الأول للكرة بنادي نابولى الإيطالي لورينزو إنسينى ب100 ألف يورو، لمساعدة المستشفيات في معركتها مع الفيروس المستجد.

فرانك ريبيرى قرر فرانك ريبيرى، لاعب فريق فيورنتينا، التبرع بمبلغ 50 ألف يورو، لمحاربة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في معظم دول العالم.

لاعبو منتخب ألمانيا أعلن لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم، عن تبرعهم بمقيمة 2.5 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ميلان قرر نادي ميلان الايطالي التبرع بمبلغ 250 ألف يورو، لتوفير كافة المساعدات اللازمة للحالات المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا. Advertisements

يوفنتوس أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عن التبرع بقيمة 340 ألف يورو، لمنطقة بيامونتى الإيطالية، والتي سجلت إرتفاع ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا.

روما تبرع نادي ​روما الايطالى​ ب50 ألف يورو لأحد المستشفيات فى إيطاليا، لمساعدتهم في مواجهة ​وباء كورونا​ المُستجد.

تشيلسى قرر نادى تشيلسى منح فندقه بستامفورد بريدج فى العاصمة الإنجليزية لندن، إلى موظفى خدمة الصحة الوطنية بعد تفشى فيروس كورونا فى لندن.

كما سار على نفس الخطى عدد من نجوم كرة القدم المصرية والعربية وهم:-

سعد سمير أطلق سعد سمير لاعب الأهلي حملة بين اللاعبين للتكفل بعدد من الأسر والمتضررة من فيروس كورونا المستجد، بعد تكفله بمساعدة 20 أسرة.

طارق حامد أعلن طارق حامد، نجم فريق الزمالك، عن تبرعه بربع مليون جنيه لوزارة الصحة المصرية لمساعدتها في حربها ضد فيروس كورونا.

أشرف بن شرقي قرر المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم فريق الزمالك، التكفل بمساعدة بعض الأسر والعائلات المحتاجة والمتضررة، من الوباء المستجد.

فخر الدين بن يوسف تبرع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، بمبلغ 17 ألف دينار تونسي، لمكافحة فيروس كورونا في تونس.

وليد أزارو أعلن المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلى المعار إلى فريق الاتفاق السعودي، عن التكفل بمساعدة أربع أسر فقيرة متضرره من فيروس كورونا.