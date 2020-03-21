رياضة | خوفاً من فيروس كورونا.. نجوم يوفنتوس يغادرون ايطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفاً من فيروس كورونا.. نجوم يوفنتوس يغادرون ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ثنائي فريق يوفنتوس الإيطالي على مغادرة إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، خوفا من فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن البوسني ميراليم بيانيتش غادر إيطاليا وتوجه إلى لوكسمبرج خوفا من الإصابة بفي Advertisements روس كورونا، كما عاد زميله سامي خضيرة إلى ألمانيا، وتواجد الثنائي في حجر صحي بإيطاليا لمدة 10 أيام.

وجاءت نتائج التحاليل الخاصة بثنائي يوفنتوس سلبية، وذلك دفع إدارة يوفنتوس السماح لهم بالعودة لبلادهما.

وشهد الدوري الإيطالي عدة إصابات بفيروس كورونا، أبرزهم ثنائي يوفنتوس دانييلي روجاني، وبليز ماتويدي.