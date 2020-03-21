رياضة | برشلونة يبحث عن حلول لأزمته المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبحث عن حلول لأزمته المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبحث مجلس إدارة نادي برشلونة عن حلول لمواجهة الأزمة المالية للنادي في الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا وتسببه في إيقاف المسابقات الكروية الذي يشارك بها الفريق مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدار
وبلغ حجم إنفاق نادي برشلونة على التعاقدات هذا الموسم 61 مليون يورو، بينما وصل إجمالي قيمة أجور اللاعبين 507 مليون يورو، بالإضافة لـ 135 مليون يورو لسداد ديون النادي.
وأوضحت الصحيفة أنه من الوارد أن تطلب إدارة النادي الكتالوني مساعدات مالية من لاعبي الفريق الكتالوني.
وتسبب فيروس كورونا في تجميد الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم خلال الفترة الحالية.