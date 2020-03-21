رياضة | برشلونة يبحث عن حلول لأزمته المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبحث عن حلول لأزمته المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة نادي برشلونة عن حلول لمواجهة الأزمة المالية للنادي في الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا وتسببه في إيقاف المسابقات الكروية الذي يشارك بها الفريق مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدار Advertisements ة برشلونة سوف يعقد اجتماع بواسطة "الفيديو كونفرنس"، لمحاولة إيجاد طرق لمواجهة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأمور المالية بالنادي.

وبلغ حجم إنفاق نادي برشلونة على التعاقدات هذا الموسم 61 مليون يورو، بينما وصل إجمالي قيمة أجور اللاعبين 507 مليون يورو، بالإضافة لـ 135 مليون يورو لسداد ديون النادي.

وأوضحت الصحيفة أنه من الوارد أن تطلب إدارة النادي الكتالوني مساعدات مالية من لاعبي الفريق الكتالوني.