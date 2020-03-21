رياضة | برشلونة يخطط لاستعادة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لاستعادة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني مازال يرغب في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة على إستعداد لإدراج لاعبين في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط لإدراج إيفان راكيتيتش أو عثمان ديمبيلي في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي.



وأوضحت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق أن باريس سان جيرمان الفرنسي على إستعداد للتخلي عن البرازيلي نيمار مقابل 150 مليون يورو .



وكشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية مطلع الشهر الجاري أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في استغلال أحد البنود في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي من الممكن أن تسمح له بالرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

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وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن نيمار ارتبط في الفترة الماضية بالعودة إلى برشلونة فريقه السابق وأنه يرغب بقوة في العودة واللعب في الدوري الإسباني مرة أخرى وذلك في الوقت الذي تواردت فيه الأنباء حول انهيار العلاقة بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار حريص للغاية على الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي وأنه يدرس طرق الرحيل المحتملة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بند الفيفا الذي يفكر نيمار في استغلاله وهو أن يجوز للاعبين الذين قضوا ثلاث سنوات في أحد الأندية أن يرحلوا مقابل تعويض بشرط أن يكونوا أقل من 28 عامًا عند توقيع التعاقد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تلك الشروط تنطبق على نيمار وسيكون في إمكان برشلونة التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 157 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ أقل بكثير من المقابل الذي باع به البرسا نيمار في عام 2017 والذي يبلغ 198 مليون إسترليني.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه يجب على نيمار إخطار باريس سان جيرمان بنواياه خلال 15 يومًا من التزامه الأخير مع النادي ويحق له وقتها إنهاء عقده قانونيًا مع النادي الفرنسي.