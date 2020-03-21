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رياضة | فلورنتينو بيريز يطبخ صفقة ريال مدريد الكبرى على نار هادئة

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يبدي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إعجابه الشديد بـ رحيم سترلينج كلاعب كرة، ولذلك سيبذل قصارى جهده للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير صحفي إيطالي، سر هذا التمسك من قبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بالتعاقد مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن بيريز يريد استغلاله استثماريًا، خاصة أن سترلينج لديه عدد كبير من المتابعين، مشيرة إلى أن هذا سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينج وبيع قميصه، كما سبق وأن حدث مع وخاميس رودريجيز.

جدير بالذكر أن عقد سترلينج مع ناديه الحالي مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، وهناك تفكير كبير لدى اللاعب في الخروج بسبب منع فريقه من المشاركة أوروبيًا لمدة عامين، عقب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

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