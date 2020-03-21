رياضة | النني يسعى لمزاملة تريزيجيه في بشكتاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني يسعى لمزاملة تريزيجيه في بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي بشكتاش التركي، الذي يلعب بين صفوفه نجم الوسط الدولي محمد النني، يسعى للتعاقد مع الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقاً لصحيفة "هابرلر" التركية، فإن النادي التركي يرتكن على محمد النني في عملية المفاوضات، لضم زميله في منتخب مصر لتركيا.

وأوضحت الصحيفة، أن النني نقل رغبة بشكتاش في ضم تريزيجيه، مؤكداً على أن الأجواء في النادي التركي جيدة للغاية، وستساعده كثيراً على التألق.

Advertisements

وأكدت التقارير التركية، أن تريزيجيه أبدى موافقته مبدأياً على الإنضمام لبشكتاش التركي، بعد أن قضى عام واحد في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وإنضم تريزيجيه للفيلانز مطلع هذا الموسم، ومثل النادي في 24 لقاء في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف أخرى.

وسبق لتريزيجيهأن تواجد في الدوري التركي، حيث قضى فترة في نادي قاسم باشا التركي، الذي لعب له بعد نادي أندرلخت البلجيكي، وذلك قبل أن ينضم لأستون فيلا في الصيف الماضي.