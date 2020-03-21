رياضة | الزمالك يبدأ التفاوض لضم نجم جديد من الدوري المصري

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



الزمالك يستهدف ضم طاهر محمد طاهر في الصيف

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب في الصيف القادم.

أول تحرك من الزمالك لضم طاهر محمد طاهر وموقف اللاعب

وتواصل مسوؤلي الزمالك بالفعل مع طاهر لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.

وطالب نجم المقاولون العرب مسؤولي الأبيض بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالي لأنه لن يتمكن من الرحيل عن صفوف نادي المقاولون العرب قبل هذا الموعد.

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توجيه ضربة قوية للأهلي

يذكر أن الأهلي يضع طاهر محمد طاهر على أجندة الصفقات في حالة تعثر ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

مشاركات طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون العرب هذا الموسم

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب كثرة إصاباته وسجل خلالهم هدف وحيد.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.