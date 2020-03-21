رياضة | نيمار يرفض إغراءات سان جيرمان وينتظر برشلونة







أكد تقرير صحفي إسباني، عن رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض تجديد عقده.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، مستعدا لإغراء نيمار بعقد قوي من أجل الإستمرار مع الفريق الفرنسي. Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن ليوناردو عرض على نيمار عرض لتمديد عقده في أكتوبر الماضي، إلا أن اللاعب لم يرد عليه حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار ينتظر حتى نهاية الموسم من أجل معرفة الدور الذي سيصل إليه مع باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.