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رياضة | نيمار يرفض إغراءات سان جيرمان وينتظر برشلونة

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السبت 21/مارس/2020 - 08:27 ص

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بوابة الخليج 365
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أكد تقرير صحفي إسباني، عن رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض تجديد عقده.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، مستعدا لإغراء نيمار بعقد قوي من أجل الإستمرار مع الفريق الفرنسي.

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وتابعت الصحيفة، أن ليوناردو عرض على نيمار عرض لتمديد عقده في أكتوبر الماضي، إلا أن اللاعب لم يرد عليه حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار ينتظر حتى نهاية الموسم من أجل معرفة الدور الذي سيصل إليه مع باريس سان جيرمان في بطولة .

وأتمت الصحيفة، أن تصرف نيمار يشير إلى إمكانية اللعب مره أخرى لمصلحة برشلونة، وأن اللاعب لا زال على تواصل مع لاعبي البارسا، ومسؤولي النادي يعرفون ذلك جيداً، وينتظرون وضعية اللاعب في ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.

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