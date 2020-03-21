رياضة | الشناوي يفجر مفاجأة.. ويكشف سبب أزمته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يفجر مفاجأة.. ويكشف سبب أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بنادي بيراميدز عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن نادي الزمالك، بعد تعرضه للإصابة التي منعته عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال الشناوي خلال تصريحات إعلامية:"تعرضت للإصابة بعد تجديد تعاقدي مع الزمالك لمدة خمسة سنوات، وفترة إصابتي دفعت إدارة الزمالك للتعاقد مع عماد السيد وشعرت حينها أن غير مرغوب فيا".

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وأضاف أحمد الشناوي:" الزمالك نادي كبير وحققت كل البطولات معه عدا بطولة إفريقيا، ولكن اتحاد الكرة هو من تحمل تكاليف علاجي بعد إصابتي مع الزمالك".

وتابع الشناوي: " تلقيت عرضا من بيراميدز أثناء إصابتي والمقابل المادي لضمي كان كبير، ما يقارب 55 مليون جنيه بالإضافة لتحمل راتب فرجاني ساسي لمدة موسم".

واختتم الشناوي:" رغم كل هذه الظروف المقابل المادي ليس سببا في رحيلي عن الزمالك لأنني جددت عقدي بأكبر مقابل مادي في مصر، ولكني شعرت بالتخلي عني عندما تعرضت للإصابة".