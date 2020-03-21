رياضة | لوكاكو يوجه رسالة مؤثرة إلى مدرب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يوجه رسالة مؤثرة إلى مدرب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي على توجيه رسالة مؤثرة إلى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان لوكاكو قد رحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم الجاري.

وقال ‏لوكاكو في تصريحات صحفية : "سولشاير أراد مني البقاء، ولكنني أخبرته أن وقتي هنا في مانشستر قد إنتهى، ولم تكن لدي الطاقة للإستمرار".

وتابع : "أود شكر سولشاير دائما لأنه كان رجلاً وساعدني بالإنتقال بعدها إلى إنتر ميلان".