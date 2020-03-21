شكرا لقرائتكم المقاولون يقرر مد راحة لاعبيه 3 أيام تخوفاً من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة لاعبيه حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر تخوفاً من انتشار فيروس كورونا العالمي.

وكان المقرر أن يستأنف فريق المقاولون تدريباته اليوم في قلعة الجبل الأخضر، إلا أن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة جديدة حرصاً على سلامتهم في الظروف الحالية.

وكان المقاولون قد حصل على راحة من التدريبات منذ الاعلان عن توقف النشاط الرياضي في مصر بقرار رئاسة الوزراء يوم السبت الماضي، حيث لغى المقاولون العرب سفره إلى الأسكندرية يوم الأحد الماضي، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

أكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.

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وعن إقامة معسكرات مغلقة استعداداً لاستئناف الدوري قال عضو المقاولون: النادي لا يفكر في إقامات أي معسكرات للاعبين في اوقت الحالي، حرصاً على سلامة اللاعبين حتى لا يكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في العديد من دول العالم.

وقال عادل لا أعتقد أنه يمكن السماح حتى بمعسكرات في الوقت الحالي، ويجب أن نكون حريصين أكثر على سلامة اللاعبين وسلامة أنفسنا قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف عضو المقاولون: لا نفكر في إقامة أى معسكرات قبل انتهاء توقف النشاط الرياضى وأعتقد أنه مع عودة النشاط سمنح القائمون على كرة القدم في مصر، الفرصة للأندية بفترة إعداد كافية.

واختتم المشرف على الكرة: نتمنى أن تنقشع هذه الأزمة سريعاً لتعود الحياة إلى الملاعب من جديد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.