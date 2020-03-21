شكرا لقرائتكم هانى سعيد: أتمنى تواجد أحمد فتحى في بيراميدز ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز على الأنباء التي تداولت بشأن اقتراب انتقال أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى إلى بيراميدز.

وقال سعيد في بيان نشرته صفحة بيراميدز على فيس بوك :" لا يوجد أحد مفوض بالحديث عن إسم بيراميدز إلا مسئوليه نحن نقدر كثيرا النجم أحمد فتحى كونه أحد أهم لاعبى كرة القدم في مصر على الاطلاق وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى ان يكون لاعبا في صفوفها إلا أننا نرفض الجز باسم النادى بهذه الطريقة".

يذكر أن الأهلى اقترب من تجديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق، ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادى جلسة خاصة مع فتحى بعد غد الأحد، لحسم هذا الملف، وأكد مصدر فى الأهلى أن اللاعب اقترب من التجديد موسمين للقلعة الحمراء وكان أحمد فتحى قد اعتذر عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له أمس لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وجاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.

واجتمعت لجنة التخطيط للكرة، في الأهلي برئاسة محسن صالح، أمس مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد سليمان لمدة موسمين قادمين، وحسمت لجنة التخطيط عدم التجديد لحسام عاشور والموافقة على رغبة شريف اكرامي نحو الرحيل فى نهاية الموسم فيما سيتم حسم عقد أحمد فتحي بعد غد.