شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تستعجل مسئولو الجبلاية لصرف المستحقات المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجل مسئولو لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اتحاد الكرة صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام من بداية الموسم في ظل توقف مسابقة الدوري لمختلف الأقسام بسبب فيروس كورونا.

وأكد الحكام لاتحاد الكرة ان هناك مستحقات مالية متاخرة من بداية الموسم تصل لأكثر من ٦ اشهر وطلب الكثير من الحكم صرفها خلال القترة الجارية في ظل توقف النشاط الكروية.

من ناحية أخري كشف مسئولو اتحاد الكرة ان لجنة التظلمات لم تقترب من نقاط مباراة الاهلي و الزمالك في بطولة الدوري والتي لم يحضر الاخير للمباراة ليتم خصم 6 نقاط من الزمالك وهو ما اقرته لجنة التظلمات اليوم.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي تخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

كما اكد مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا.